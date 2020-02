“Fora de Hora” estaria desagradando a direção artística da Globo – Bastidores

O humorístico poderá ficar apenas com uma temporada.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, o humorístico “Fora de Hora”, sob a apresentação de Paulo Vieira e Renata Gaspar, poderá ficar sem ter uma segunda temporada.

Segundo consta, os resultados de audiência e de repercussão parecem que não estão agradando aos executivos.

O humorístico, no ar após o Big Brother Brasil, tem alcançado uma média de 13 pontos e derruba quase 10 pontos do índice herdado do reality show.