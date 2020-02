Fora do Cruzeiro, Rafael aguarda detalhe para fechar com o Galo

Fora do ​Cruzeiro, Rafael mantém rotina de treinos e espera decisão judicial para acertar com outro clube. O goleiro de 30 anos foi sondado por algumas equipes do futebol brasileiro, mas vê o Atlético Mineiro como destino mais provável. Clube e jogador não tratam do assunto publicamente.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o arqueiro multicampeão com a Raposa espera resolver tudo nos próximos dias. O destino, seja o Galo ou não, marca o fim de uma ‘era’ e um recomeço na carreira do atleta após 12 anos no clube celeste. A expectativa é de que a resolução seja publicada no BID até quarta-feira (19).

Livre, Rafael pode acertar com qualquer equipe. ​Palmeiras e ​Athletico Paranaense sondaram a situação do jogador, mas o rival alvinegro desponta como grande favorito na contratação. Atualmente, o atleta conta com o auxílio do ex-preparador de goleiros do Cruzeiro, Robertinho.

E não consideraram que a proposta do Cruzeiro não foi impedir a saída, foi de estabelecer a mesma relação de mão dupla que teve nos 18 anos de clube e se manter como ativo. Seria um sinal não de gratidão, mas de lealdade. Isso o Rafael mostrou não ter. — Mauricio (@mauricioepga) February 17, 2020

O arqueiro vê com bons olhos a possibilidade de defender o ​Atlético, considerando a oportunidade de ser titular. Rafael é multicampeão pela Raposa, mas nunca conseguiu ter uma sequência de partidas. A indisponibilidade temporária de Victor fortalece o negócio, já que o goleiro disputaria a vaga com o jovem Michael.

Em caso de acerto com o Galo, o goleiro ainda vai enfrentar críticas e rejeição da torcida celeste. Recentemente, o dirigente do Cruzeiro, Carlos Ferreira, chamou Rafael de “ingrato e ganancioso” por entrar na Justiça contra o clube – cobrando R$9,3 milhões.

Por sua vez, o profissional não gostou do posicionamento do gestor. Rafael abdicou de aproximadamente R$7,5 milhões pela rescisão contratual e, conforme o acordo, vai receber algo em torno de R$1 milhões, a partir de 2021, referentes aos salários da temporada passada.