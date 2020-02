A exibição do programa Big Brother Brasil 2020 teve mudança de horário.

A alteração se dá pelo jogo entre Brasil x Argentina. A emissora decidiu transmitir ao vivo a última rodada do Pré-Olímpico do futebol, às 22h30, com o clássico Brasil x Argentina de sub-23. Por isso, o Fantástico vai ao ar às 20h, logo depois do Domingão do Faustão, que terá uma hora a menos.

Já BBB20, que terá a formação do terceiro paredão, começará às 21h45. Logo depois, a Globo exibirá o futebol. A transmissão do Oscar 2020 na TV aberta, que estava prevista para iniciar pouco antes da meia-noite, ficará para 0h30.