Fox Sports contrata o jornalista Mauro Naves, ex-Globo – Bastidores

Após ser demitido pela Globo, o jornalista Mauro Naves acertou com o Fox Sports. Trata-se de um reforço importante para o time de repórteres da emissora. O profissional enxerga a oportunidade como um desafio instigante. Será o primeiro canal de TV que ele vai trabalhar após os 31 anos de serviços prestados a emissora líder do Brasil.

“Mauro Naves, bem-vindo! (…) Somos amigos há tantos anos. Vai ser um prazer ter você aqui no Fox Sports. Bem-vindo, Mauro Naves”, recepcionou Benjamin Back.

Mauro Naves estreará no grupo FoxSports em março.

Com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL.