Francisca Queiroz voltará às novelas em “Gênesis” – Bastidores

A produção da Record TV tem previsão de estreia para abril.

Afastada da TV desde o fim de “Os Dez Mandamentos”, em 2015, a atriz Francisca Queiroz voltará às novelas em “Gênesis”. Na próxima produção da Record TV, ela viverá Semíramis, mãe de Ninrode (Pablo Morais), o idealizador da ‘Torre de Babel’. É descrita como dissimulada, manipuladora e controladora. Tem ainda uma relação possessiva e doentia com o filho.

“Gênesis”, que está sendo escrita por quatro autores, deve lançada em meados de abril, após a o fim da reprise de “O Rico e Lázaro”. Pelo menos essa é a previsão.

Com informações adicionais do jornalista Flávio Ricco, do UOL.