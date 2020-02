Gabigol faz 2 a 0; atacante aproveita erro da defesa e leva torcida ao delírio; reveja

Na manhã deste domingo, o Flamengo mede forças com o Athletico Paranaense, em jogo válido pela decisão da Supercopa do Brasil. O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, onde o calor é muito grande, mas o bom futebol sempre está presente.

O jogo começou bastante pegado, com o Athletico e Flamengo tendo chances reais de gol. Porém, o placar foi aberto por Bruno Henrique. Gabriel colocou a bola na cabeça de Bruno Henrique, que entrou sem dar chances ao goleiro do ao goleiro adversário. Bruno Henrique, em um lance muito lindo, colocou no fundo das redes.

Ainda na primeira etapa, Gabigol fez o seu gol. Em um oportunismo raro, enganou o goleiro e fez 2 a 0. O atacante foi comemorar com a torcida, levantando a placar com a frase ”hoje tem gol do Gabigol”.

O jogo é um dos mais esperados do mês de fevereiro. Devido a qualidade técnica de ambos os times, os sistemas defensivos foram a campo muito atentos. O jogo acontece em um horário onde a temperatura está muito elevada, levando preocupação para ambos os treinadores, que foram a campo com medo da parte física pesar, principalmente na segunda etapa.

O Athletico foi um time que de muito trabalho ao Flamengo no ano passado. Na disputa da Copa do Brasil, o time do Paraná teve um resultado melhor, avançando para a fase seguinte da Copa do Brasil. O Furacão acabou sendo campeão, onde bateu o Inter na grande final.