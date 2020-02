Galo confirma adeus de Dudamel e anuncia demissões no departamento de futebol após nova eliminação

​Foram apenas dois meses, mas tempo suficiente para o ​Atlético-MG acreditar que a condução dos trabalhos não vinha sendo feita da forma correta. Depois de ser eliminado pelo Afogados nos pênaltis, na segunda rodada da Copa do Brasil, o técnico Rafael Dudamel foi demitido pelo clube e não comanda mais a equipe.

O anúncio foi confirmado na madrugada de quarta para quinta-feira nas redes sociais do próprio Galo, que confirmou ainda a queda dos principais nomes do departamento de futebol, o diretor Rui Costa e o gerente Marques:

Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de futebol), Rafael Dudamel e sua comissão técnica não fazem mais parte do Clube. — Atlético (@Atletico) February 27, 2020

Desde que chegou ao Alvinegro, Dudamel esteve à frente em dez partidas. Foram 10 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. As eliminações precoces em semanas consecutivas, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, sacramentaram o destino do treinador em Belo Horizonte. Para o próximo compromisso, pelo estadual, o Galo será comandado por James Freitas e Lucas Gonçalves, da comissão técnica fixa, diante do Boa Esporte.