Galo faz proposta, Huachipato ameaça ir à FIFA e Santos ‘some’ em negociação por Soteldo

​Cadê o Presidente do Santos? José Carlos Peres “some” enquanto ​Atlético-MG e Huachipato-CHI aguardam para tratar do futuro de Yeferson Soteldo. O Galo fez uma proposta de 12 milhões de dólares (cerca de R$51 milhões) à vista pela totalidade dos direitos econômicos do venezuelano. O ​Peixe ainda não se pronunciou.

Perder o Soteldo para o Atlético Mineiro é o fim do mundo. Se isso acontecer pode fechar as portas e começar do zero. — 핯햊햕햗햊 핾햆햓햙햔햘 ๏ (@Depre_Santos) February 3, 2020

De acordo com o ​UOL Esporte, o alvinegro praiano deveria ter se pronunciado 72 horas após notificação dos chilenos, ou seja, na tarde desta quinta-feira (6). Entretanto, os paulistas não deram nenhum retorno. A expectativa é de que o mandatário responda até a tarde desta sexta-feira (7).

O Santos contratou Soteldo em janeiro de 2019. O contrato assinado junto ao Huachipato tinha uma cláusula que previa que o Peixe, caso os chilenos recebessem uma oferta de US$ 12 milhões por 100% dos direitos econômicos do atleta, deveria igualar a proposta.

À época, o alvinegro praiano pagou aproximadamente 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o Santos precisaria pagar mais 6 milhões de dólares para continuar com Soteldo. Os envolvidos concordam com o dispositivo contratual, mas desconcordam da forma de pagamento.

O Huachipato entende que o valor deveria ser pago de imediato, enquanto os paulistas acreditam que têm até o final do contrato (31 de dezembro de 2022) para efetuar a compra dos outros 50% dos direitos econômicos de Soteldo. Los Acereros ameaçam pleitear a questão na FIFA, no entanto, o Peixe não tem preocupação em relação a isto, considerando que detém os direitos federativos do jogador.

Essa situação do Soteldo é muito complicada, o Presidente do Santos não vai liberar o jogador por causa de pressão de uma cláusula, o que vai acontecer é o presidente do Santos mandar o Soteldo pra geladeira e negociar a compra dos outros 50% do Uachipato e meter outro Calote! — GA️RIEL ⚫⚪ (@GabriellirapG2) February 5, 2020

O presidente José Carlos Peres não descarta a possibilidade de vender o atacante, mas pretende fazer em outra janela de transferências e para fora do Brasil. Em entrevistas, o cartola considerou alguns valores, mas sempre observando a multa de 30 milhões de euros (R$139 milhões na cotação atual).