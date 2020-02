Gênesis: A atriz Ana Terra interpreta Renah, a primeira filha de Adão e Eva – Bastidores

Saiba mais sobre a próxima bíblica da Record TV.

A origem de toda a humanidade será contada em Gênesis, próxima superprodução da Record TV. A atriz Ana Terra vai interpretar a personagem Renah, a primeira filha mulher de Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller) na primeira fase do folhetim.

Forte, guerreira, acostumada ao trabalho duro na terra, mas Renah também é maternal e amorosa. Ressente-se muito de não ter o amor e a atenção do pai. A medida em que Adão se isola das mulheres, fica responsável por ajudar a mãe a cuidar da casa e das demais filhas. É quem faz o parto das irmãs e tem um amor e um dever para com elas quase de mãe. Também ajuda o pai a cuidar da terra, mas nunca recebe o reconhecimento devido por isso, apenas cobranças. Vai crescer com ódio dos homens.

A novela será dividida em várias fases e é escrita por Emílio Boechat, Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda.