“Gênesis”: Serão 150 capítulos, nada mais, nada menos! – Bastidores

A obra será contada em sete fases e terá cerca de 200 atores.

Serão 150 capítulos, nada mais, nada menos. “Gênesis”, a próxima bíblica da Record TV, será contada em sete fases e terá cerca de 200 atores.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, ficou combinado também que terá uma “pegada meio de série”, com promessa de muita ação em cada bloco.

Internamente, há quem acredite no sucesso parecido como foi o de “Os Dez Mandamentos”. Sonhar não custa nada.