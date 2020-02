Gerrard erguendo a Premier League? Torcida do Liverpool se mobiliza por gesto simbólico

​Com 22 pontos de frente em relação ao segundo colocado e somente treze partidas ainda por disputar, o ​Liverpool está com uma mão e meia na taça da Premier League, conquista que ainda não tem em sua rica sala de troféus. A última vez que o clube vermelho conquistou o Campeonato Inglês foi na temporada 1989/90, quando o formato da competição era distinto. A campanha histórica de 24 triunfos e um empate em 25 duelos permite que os torcedores dos Reds já estejam em ‘contagem regressiva’ para a glória tão aguardada, perseguida por uma geração inteira de grandes jogadores que vestiram essa camisa.

O maior deles foi, sem dúvida, Steven Gerrard. O lendário camisa 8, de apenas dois clubes ao longo de sua prolífica carreira, ‘bateu na trave’ no sonho de conquistar a Premier League em algumas ocasiões: a ​Champions League foi erguida pelo capitão (2004/05), mas o Inglês, jamais. A ausência deste troféu na carreira do genial meia faz com que alguns torcedores do Liverpool iniciem um movimento para que o clube retire seu maior ídolo contemporâneo da aposentadoria, com um ‘contrato simbólico’ válido pela reta final da temporada.

Através das redes sociais, alguns torcedores do Liverpool estão fazendo uma campanha para o clube contratar Steven Gerrard, que disputaria os últimos 5 jogos da equipe, para que ele consiga levantar o troféu da Premier League. pic.twitter.com/trNraZxN3B — FutebolNews (@ofutebolnews) February 4, 2020

​​Não há dúvida ou questionamento de que se trata de um gesto bonito, de reconhecimento e gratidão ao que Gerrard simboliza/representa para o Liverpool. Contudo, seu legado para o clube de Anfield é maior que qualquer troféu. Não há asteriscos em sua carreira, afinal, tudo que um atleta poderia quer, ele alcançou: inspirou uma nova geração de jogadores, cativou uma legião de fãs e venceu. A honra de erguer a Premier caberá com justiça à Henderson, o herdeiro da braçadeira que muito aprendeu, em técnica, tática e liderança, com o eterno camisa 8. Jordan, o sucessor que segue os passos do mestre, é a prova viva de que Gerrard não precisa erguer a taça para estar ali, como parte fundamental da conquista que virá.