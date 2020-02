Gigantes ingleses brigam por contratação de ‘revelação’ Jack Grealish; City está na disputa

Décimo sétimo colocado da ​Premier League, o Aston Villa ​tem poucas virtudes ou pontos altos em sua temporada, ao menos até aqui. A exceção à regra fica a cargo do meia Jack Grealish, que vive um 2019/20 empolgante: são nove gols e sete assistências em 27 partidas oficiais, contando jogos de Copa e Campeonato. Em grande forma, o jogador de 24 anos já entra no radar do treinador da Seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, pensando na Euro de 2020.

Mas o comandante da Nacional não é o único que monitora de perto o rendimento do armador. Seu nome já aparece na ‘lista de desejos’ de alguns gigantes do futebol inglês para a próxima janela de verão, em junho/julho: Manchester City e Manchester United despontam como os principais favoritos na disputa pelo meia. O Aston Villa pede algo em torno de 60 milhões de libras para negociá-lo, mas este valor pode despencar caso o clube seja rebaixado.

Os recursos técnicos e criatividade de Jack Grealish parecem ter cativado ​Pep Guardiola, e o City, que vive temporada ‘decepcionante’, começa a projetar uma renovação importante em seu elenco pensando em 2020/21. Contudo, diversas fontes britânicas cravam que o camisa 10 tem preferência por uma transferência ao rival, United, que está disposto a investir alto para sacramentar a aquisição do atleta na próxima intertemporada.