Gilmelândia anima o Carnaval do Aparecida Sertaneja nesta terça-feira – Bastidores

Mariangela Zan apresenta programa da TV Aparecida.

Em uma mistura de ritmos, o Aparecida Sertaneja entra no clima de Carnaval nesta terça-feira (25/02), às 19h30. Mariangela Zan vai receber talentos como Gilmelândia, conhecida por animar a folia baiana com sua alegria e irreverência.

Também estarão no programa da TV Aparecida, dirigido por Jeferson Silva, o Grupo Paranga, da encantadora cidade paulista de São Luiz do Paraitinga, bastante conhecida por seu Carnaval de marchinhas, e a dupla Jéssica e Juliana, com seu repertório sertanejo raiz.

Saiba mais sobre cada atração do Aparecida Sertaneja desta semana:



Gilmelândia

Cantora, compositora, apresentadora e atriz, a baiana integrou a Banda Beijo entre 1998 e 2001, quando gravou três álbuns, sendo dois em estúdio e um ao vivo. Desde a saída da banda segue carreira solo e o hit “Maionese” foi o carro chefe do seu primeiro trabalho e também chegou a ser o mais tocado no Brasil, alcançando o primeiro lugar, segundo a revista Billboard Brasil. A irreverência, a energia e o jeito moleca, características de Gil, marcam a carreira dela nos palcos.

Grupo Paranga

Paranga é contração de Paraitinga, nome do rio que corta São Luiz do Paraitinga (SP), onde o grupo surgiu com o objetivo de mostrar ao Brasil a tradição da cidade, conhecida por suas marchinhas e Carnaval de rua. Foi na década de 1970 que um grupo de jovens luizenses, dentre eles, Negão, Pio, Parê e Nena – filhos do compositor Elpídio dos Santos – começou a amadurecer a antiga ideia de formar um grupo. E eles viam no legado musical de Elpídio uma fonte inesgotável de belas canções. Acompanhando as evoluções musicais e sociais de seu tempo, os músicos do Paranga demonstravam também uma profunda sensibilidade quando trabalhavam a cultura tradicional de sua terra. No palco, eles se apresentam com violões, violas, cavaquinho, percussão, metais e vozes.

Jéssica e Juliana

A dupla está na estrada há 18 anos levantando a tradição da música sertaneja raiz. Além de excelentes intérpretes, as artistas são compositoras e ainda tocam sanfona, viola e violão. As duas formam um dueto diferenciado: ambas cantam em primeira e segunda vozes, revezando. Paulistas da cidade de Itapetininga, elas lançaram o primeiro CD em 2012 com 10 canções inéditas, todas compostas pela Jéssica.

Aparecida Sertaneja, terça-feira, às 19h30.