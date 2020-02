Globo confirma a produção da segunda temporada do “Mestre do Sabor” – Bastidores

Batista e Claude Troisgros são os apresentadores.

O reality de gastronomina, Mestre do Sabor, sob a apresentação de Claude Troisgros, tem segunda temporada confirmada pela direção artística da TV Globo. A emissora manteve a mesma equipe e também os mesmos jurados (José Avillez, Leo Paixão e Kátia Barbosa). O público poderá acompanhar 13 novos episódios.

Na competição, 18 chefs disputam um prêmio de R$ 250 mil. No quesito audiência, a primeira temporada registrou 18 pontos, segundo dados apurados na Grande São Paulo.

Ainda não se sabe quando a segunda temporada do Mestre do Sabor será lançada e nem se terá reapresentação no GNT. Os detalhes deverão ser infomados em breve.