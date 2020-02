GloboPlay: Arcanjo Renegado ganha segunda temporada – Bastidores

Marcelo Mello Jr. é o protagonista da série.

A segunda temporada de “Arcanjo Renegado” está confirmada no Globoplay. José Júnior já começou a escrever os episódios, e as gravações estão previstas ainda para este ano. “Mikhael (Marcelo Mello Jr) terá um encontro com sua ancestralidade e estará ainda mais conectado consigo mesmo. Ele volta mais reflexivo, até por conta das perdas que sofreu. E vai lutar como nunca. Teremos muitas cenas de ação”, adianta o autor. A obra é uma coprodução do Globoplay e do Multishow com a AfroReggae Audiovisual.

A primeira temporada narra a história de Mikhael (Marcelo Mello Jr.), um sargento comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro. Depois de se envolver em uma operação que terminou em chacina, ele é transferido para uma unidade policial no interior do estado. A obra foi a melhor estreia de séries da plataforma. “Arcanjo Renegado é um sucesso. A série revelou novos criadores e abordou temas sensíveis de maneira arrojada e sem maniqueísmos. Foi bem recebida pela crítica e aclamada pelos assinantes. A confirmação da segunda temporada consagra esses bons resultados e reafirma nossa estratégia de buscar no mercado independente parceiros capazes de contar boas histórias”, pontua Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais.

Com 10 episódios, a primeira temporada de Arcanjo Renegado já está disponível na íntegra no Globoplay para assinantes da plataforma de streaming. Tem criação de José Júnior, direção geral de Heitor Dhalia e direção de André Godói. Em 2021, a produção fará parte da programação do Multishow, que tem uma parceria de mais de uma década com a Afroreggae Audiovisual, iniciada com a exibição de “Conexões Urbanas” (2009).

