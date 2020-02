GloboPlay: série britânica Em Prantos estreia na plataforma – Bastidores

Um dos maiores pesadelos de quem é pai ou mãe é enfrentar o desaparecimento de um filho.

Um dos maiores pesadelos de quem é pai ou mãe é enfrentar o desaparecimento de um filho. É justamente esse o enredo de “Em Prantos”, série de quatro episódios que chega ao catálogo do Globoplay nesta sexta, dia 21. A obra é baseada no romance homônimo da escritora Helen Fitzgerald e acompanha o drama de Joanna (Jenna Coleman) e Alistair (Ewen Leslie) em busca do recém-nascido.



Eles são pais de Noah e viajam para a Austrália para visitar a família e lutar pela custódia de Chloe, a filha do primeiro casamento dele. Uma noite, enquanto estão em um posto de gasolina, Noah desaparece misteriosamente. A partir de então, o relacionamento do casal entra em colapso, enquanto o estado psicológico de Joanna fica extremamente abalado. Em 2019, a protagonista Jenna Coleman concorreu ao prêmio de melhor atriz de série no Emmy Internacional por sua atuação na obra.



Sobre Globoplay

