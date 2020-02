GOL do empate do MENGÃO: Reveja o gol do Fla anotado por Diego Ribas

O Flamengo atua neste sábado diante do Boavista, em jogo válido pela final da Taça Guanabara. O jogo estava muito complicado para o Fla até os 20 minutos do primeiro tempo, porém, o Fla começou a dar força total, aumentando as oportunidades de fazer o gol ainda no primeiro tempo.

O Rubro-negro chegou ao gol de empate com Diego. O meia vinha sendo um dos mais questionados em campo, porém, o gol acabou facilitando a sua vida. Veja o gol logo abaixo.

O Flamengo foi a campo pensando na final da Recopa Sulamericana, onde o clube precisa vencer por qualquer placar para garantir o título da Recopa. Para o jogo, é certo que Jorge Jesus não poderá contar com o atacante Bruno Henrique e, por conta disso, Vitinho deve atuar no seu lugar.