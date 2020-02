GOLAÇO DO MENGÃO; Fla faz 2 a 1 e leva torcida à loucura; veja o gol

A torcida do Flamengo se acostumou com jogos decisivos e importantes deste da chegada do técnico Jorge Jesus no Rio de Janeiro. Neste sábado, o Rubro-negro mede forças com o Boavista, na final da Taça Guanabara.

Flamengo x Boavista

O primeiro tempo foi abaixo do que a torcida está acostumada à ver, contudo o Flamengo conseguiu pelo menos o empate numa jogada ensaiada, após o chute do nosso camisa 10 sofrer desvio e matar o goleiro Klever. O time voltou do intervalo com tudo em busca da vitória, para dar mais um título para Nação e presentear todos que foram, neste sábado de carnaval, ver o jogo do Mengão.

Após uma jogada no melhor estilo Flamengo, o time chegou à virada tão esperada. Após substituições do Mister, o Mengão ficou ainda mais ofensivo e Pedro que já havia perdido duas boas chances, acabou fazendo o gol tão esperado.Veja o lance do gol.

O Flamengo foi a campo sabendo da importância de conquistar o campeonato. O time carioca não chegou a um acordo com Rede Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e, por conta disso, o quanto mais longe o Fla for na competição, mais falta a emissora sentirá de transmitir os jogos do Rubro-negro na TV.