Goleiro Renan, ex-Botafogo, revela ter recusado proposta de rival do Glorioso

​O goleiro Renan, revelado pelo Botafogo, hoje atua no Ludogorets, da Bulgária. Aos 30 anos de idade, foram nove deles dedicados ao ​Glorioso. O arqueiro também acumula uma passagem pelo Avaí. Estabilizado na Europa, o atleta falou em entrevista para o canal Fox Sports que foi reproduzida pelo site ​FogãoNet. Renan abriu o jogo e revelou ter recusado três propostas do futebol brasileiro, uma delas, de um rival do Fogo.

“Tive uma sondagem do São Paulo, também teve a possibilidade de retornar ao Avaí e, mais recentemente, houve o interesse do Fluminense, mas eu tinha uma proposta de renovação do Ludogorets e resolvi ficar. Estou numa equipe muito boa e hoje, depois de cinco anos no país, tenho o passaporte búlgaro em mãos. Sonho, sim, com a possibilidade de defender a Seleção da Bulgária“, disse o goleiro, contando seus planos.

Renan também projetou a passagem de Honda pelo Botafogo. Segundo o goleiro, o japonês terá o mesmo sucesso que o holandês Seedorf em sua passagem pelo Brasil. “Eu acredito que o Honda vai ser bem parecido com o Seedorf no Botafogo. Um jogador experiente, com grande currículo, com passagem pelo Milan, que é enorme. Acredito que ele vá acrescentar bastante para o clube. Vai ajudar muito os jovens. A torcida já abraçou, ele também já entendeu esse carinho, sentiu a grandeza da torcida“, relatou.

Botafogo x Paraná na terceira fase da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, @Botafogo 😂 — Renan Aguiar (@Aguiarbfr) February 27, 2020

O contrato de Renan com o Ludogorets-BUL vai até o início de 2022. O goleiro não falou sobre um possível retorno ao Glorioso após o término de seu contrato, mas relatou que acompanha o Botafogo de longe e que está ansioso para ver o meio-campista Honda com a camisa do clube. “Mesmo de longe estarei acompanhando, torcendo para que ele se encaixe no time, na nossa cultura e possa brilhar pelo Botafogo”, concluiu.