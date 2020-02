Governo de Pernambuco: Saiu o edital com 2.938 vagas para Educação

O Governo de Pernambuco faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o preenchimento de 2.938 vagas para atuação na Secretaria de Educação e Esportes. De acordo com o edital publicado, os profissionais serão contratados temporariamente para o cargo de Professor dos níveis técnico e superior. Os salários chegam a até R$2,9 mil.

Do quantitativo de vagas, 106 são para Profissionais de Atuação – Educação Profissional, 2.045 são para Educação Básica e 427 para programas e projetos.

O processo seletivo visa contratar vagas de Professor de Educação Básica nas disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Matemática, Química, Física, Biologia, Artes, História, Geografia, Educação Física, Sociologia e Filosofia. Os salários chegam a R$1.464,22, por jornada de trabalho de 150 horas de trabalho por mês e R$1.952,99 para 200 horas.

Haverá vagas, ainda, para Professor de Educação Profissional em diversas áreas; Professor do Projeto Travessia; e professor polivalente. Os salários chegam a R$2.932,96, R$1.757,07 e R$1.464,22, respectivamente

As vagas são oferecidas para diferentes regiões do Estado. Os interessados deverão informar o local de atuação no ato da inscrição. Os aprovados vão ser contratados por um ano, com chance de prorrogação por igual período. Haverá reserva de vagas para deficientes.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 09 de março de 2020, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$24, podendo ser paga em qualquer agência bancária.

O primeiro passo é preencher a ficha com todos os níveis de escolaridade. Apenas membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico, podem solicitar a isenção da taxa.

Etapas

Os candidatos para ingresso na Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco serão selecionados por avaliação de experiência profissional e títulos.

De caráter eliminatório e classificatório, as notas vão de zero a 100 pontos, conforme os documentos informados no ato da inscrição.

Segundo o edital, só serão pontuados os títulos, cursos e experiências profissionais que tiverem relação com a função para a qual concorre.

Não serão considerados, para efeito de pontuação, simpósios, seminários, feiras e demais eventos correlatos. Não serão aceitos protocolos para fins de comprovação de documentos pessoais, de titulação e de experiência profissional. O resultado final vai sair no dia 07 de abril.

A validade da seleção será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais doi anos. Após esse período, o governo vai chamar aprovados para suprir a necessidade por novos profissionais.

Os candidatos classificados serão convocados para as contratações através da Secretaria Executiva de Educação Profissional – SEIP ou Secretaria Executiva de Administração e Finanças – SEAF/Gerência Geral de Gestão de Pessoas/GGPE, Secretaria Executiva de Desenvolvimento de Educação – SEDE, através das Gerências Regionais de Educação – GRE, consoante à necessidade da Secretaria de Educação e Esportes, e função a qual concorreu

Edital