Gracyanne Barbosa participará do Bastidores do Carnaval da RedeTV! – Bastidores

Simony, Flávia Noronha e Nelson Rubens ficarão no estúdio.

Após acertar com Simony, a RedeTV! fechou com Gracyanne Barbosa para a Cobertura dos Bastidores do Carnaval. Trata-se de alguém que Léo Dias, o diretor do evento, sempre quis contar.

Além de Simony, Flávia Noronha e Nelson Rubens no estúdio, o evento transmitido pela RedeTV! contará também com as participações de Thiago Pasqualotto, do Morreu de Sunga Branca, que fará a interação com as redes sociais, e da influenciadora digital Mileide Mihaile, ex do Safadão, contratada para substituir Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, que desistiu depois de tudo acertado.

