Gregore fala sobre proposta dos EUA e relata “sonho” a ser realizado em sua carreira

O ​Bahia não vive um bom momento neste início de temporada de 2020. O técnico Roger Machado vem sendo muito pressionado pela torcida por conta dos últimos resultados e pode não resistir no comando do clube. Nos dois jogos mais recentes, o Tricolor de Aço perdeu para o River, do Piauí, pela Copa do Brasil, e deixou a competição. Além disso, sofreu um revés por 2 a 0 para o Vitória pela Copa do Nordeste.

O volante Gregore, um dos melhores jogadores da equipe na temporada passada abriu o jogo e falou sobre a proposta recebida do futebol dos Estados Unidos. A entrevista concedida ao Fox Sports foi reproduzida pelo site ​Futebol Bahiano. “De oficial, só essa proposta. Mas não deu certo. Se for bom para mim e para o clube, sairei pela porta da frente”, relatou.

Os valores apresentados ao Bahia foram de, aproximadamente, R$ 17 milhões. Porém, o clube recusou a proposta feita pelo jogador que mais roubou bolas nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro com a camisa do Esquadrão de Aço. “Deixo para meus representantes e para o presidente do clube sempre. Vivo muito o momento. Se der certo as coisas no Bahia, coisas maiores virão”, comentou o volante.

Gregore, volante do Bahia, joga muita bola. Mas como gosta de fazer falta! Quando souber jogar mais “limpo”, vai evoluir seu futebol 🔥⚽️ #bavi #eixoqueopariu — Gustavo Fogaça Guffo (@pitacodoguffo) February 8, 2020

Gregore também não escondeu que tem um sonho na carreira: jogar no futebol europeu. O atleta falou que, um dia, gostaria de disputar uma partida pela Liga dos Campeões. “A gente vê a visibilidade e a estrutura dos campeonatos europeus. Todo jogador sonha em estar naquele espetáculo. Vejo jogadores chorando com a música da Champions League, e comigo não seria diferente”.