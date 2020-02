Grêmio analisa nova possibilidade para definir futuro de André

​O ​Grêmio tenta, desde o final de 2019, encontrar um novo clube para o centroavante André, que ainda não fez nenhum jogo na temporada e, na última partida, ficou fora até mesmo do banco de reservas. Só que o Tricolor passa a não descartar, também, uma rescisão de contrato. O assunto veio à tona pela primeira vez na apresentação de Paulo Luz, novo vice-presidente de futebol do clube.

Paulo Luz novo VP do #Gremio. Muito sucesso nessa jornada! Grande reforço pra direção tricolor! Vamos por mais  — André Fleck Vollmer (@afvollmer) February 6, 2020

Muito embora tanto a direção quando o estafe do atacante ainda busquem interessados no seu futebol (na semana passada, por exemplo, o Tigres, do México, surgiu como possível destino, mas a janela no país se fechou no dia 31 de janeiro), dar fim ao vínculo virou uma alternativa. O compromisso vai até o final de 2021, com André recebendo cerca de R$ 450 mil mensais. “Ainda é uma situação embrionária. Há o entendimento de que é necessário buscar novos ares e nós estamos auxiliando nisso. Existe uma conversa nesse sentido (rescisão), por ser interesse de ambas as partes. Mas, como disse, é uma situação ainda embrionária”, afirmou Luz.





André está com 29 e chegou a Porto Alegre em março de 2018, depois de o Grêmio trabalhar insistentemente a sua contratação junto ao Sport. À época, os gaúchos pagaram cerca de R$ 10 milhões. Em 74 jogos disputados pela equipe azul, o centroavante marcou apenas 11 gols.

