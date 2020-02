Grêmio anuncia acordo para estampar marca de novo patrocinador em seu uniforme

​O ​Grêmio tem novo patrocinador para o seu uniforme. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que Betsul, site especializado em apostas esportivas, passará a estampar sua marca no manto tricolor. A parceria começa a vigorar já neste sábado, quando a equipe enfrenta o Caxias pela decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

O acerto foi saudado pelo executivo de marketing gremista, Beto Carvalho. “Certamente, a exposição midiática e o contexto relacional da marca com seus consumidores resultarão em ganhos mercadológicos importantes à empresa e seus públicos”, disse o dirigente. “A força da torcida traz mais emoção ao esporte e sucesso para essa parceria”, completou Fernando Rivas, CEO do Betsul.

O novo patrocinador tem lugar na omoplata direita, logo acima do logotipo da Umbro, fornecedora de materiais esportivos do Grêmio. Agora, a camisa de jogo do time passa a contar com cinco patrocinadores, uma vez que Banrisul, Vero, Umbro e Unimed também integram este rol.

