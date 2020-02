Grêmio decora conta para desafiar Inter na semi do 1° turno; Thiago Neves ‘promete’ surpresa

O primeiro clássico entre ​Grêmio e Internacional, definido no “papel”, está marcado para 21 de março, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho. Entretanto, no decorrer das partidas pela perna inicial do Estadual, há chances consideráveis de o Gre-Nal ocorrer bem antes do previsto. Neste domingo (09), o time comandado por Renato Portaluppi encara o Aimoré, em São Leopoldo, ligado também no resultado do entre Esportivo e Caxias, em Bento Gonçalves.

Tudo se explica pela atual classificação do Grupo B do Gauchão. Hoje, o Grêmio está em segundo lugar com 9 pontos, um atrás do Caxias. Como a rodada deste final de semana é a derradeira da primeira fase do turno inicial do Estadual, se permanecer na vice-liderança da chave, o Imortal enfrentará o Inter, líder no A, na semifinal da Taça Coronel Ewaldo Poeta. Para evitar o Gre-Nal já antecipadamente, o Tricolor precisa vencer o Aimoré e torcer para que o Caxias não saia com o triunfo em Bento Gonçalves.

Caso o Grêmio empate a partida no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o Caxias precisaria sair derrotado pelo Esportivo. Em caso de vitória do Bepe, o Tricolor terminará em segundo no grupo independentemente do seu resultado – e teremos Gre-Nal no próximo fim de semana. No caso da equipe de Renato Portaluppi, vale a atual situação do Aimoré, lanterna da chave com apenas 3 pontos. A favor do Imortal, também surge a possibilidade de estreia de Thiago Neves como titular pela primeira vez na temporada – já que Thaciano saiu mancando da última atividades antes do duelo decisivo. É a chance de o novo camisa 10 se credenciar para ser um dos 11 para a a semifinal, quem sabe contra o maior rival.

Resumindo, para classificarmos em primeiro: • Grêmio vencendo, o Caxias precisa perder ou empatar com o Esportivo em Bento Gonçalves. • Se o Grêmio empatar o Caxias precisa perder a sua partida. Se isso não acontecer teremos GREnal no Beira-Rio no próximo fim de semana. pic.twitter.com/i8RB1bCnOq — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) 9 de fevereiro de 2020

No lado do Internacional, já há quem espere pelo Gre-Nal antes da hora. Após a vitória sobre o Novo Hamburgo, no último sábado (08), o lateral-esquerdo Uendel afirmou que aguarda pelo clássico no próximo domingo (16), embora o time tenha um compromisso importantíssimo na terça-feira (11) em jogo de volta contra a Universidad do Chile pela fase preliminar da Libertadores. “Nós estamos atentos à tabela e sabemos da possibilidade (Grenal), mas vamos esperar a rodada acabar para se pensar nessa semifinal, até porque na terça-feira tem uma decisão em casa”, ressaltou o ala.

​Foto: Lucas Uebel/Grêmio