Grêmio descarta novas contratações e vê grupo fechado até metade do ano

​Victor Ferraz, Orejuela (laterais-direitos), Caio Henrique (lateral-esquerdo), Vanderlei (goleiro), Lucas Silva (volante), Thiago Neves (meia) e Diego Souza (centroavante). Estas foram as contratações do ​Grêmio para iniciar a temporada de 2020. E, a princípio, ninguém mais desembarcará na Arena até a janela do meio do ano.

SÁBADO QUERO O GRÊMIO COM TODOS OS REFORÇOS EM CAMPO!!! @Gremio e vamos matar os morangos 💙🔥 — Dení Show 🌐 (@Dig_Ferreira7) February 12, 2020

O departamento de futebol considera o elenco tricolor fechado para a disputa do Campeonato Gaúcho, fase de grupos da Libertadores da América e início de Brasileirão e Copa do Brasil. “Entendemos que temos um grupo extremamente qualificado e em condições de responder ao que a gente espera. Claro que, no intuito de sempre manter a equipe forte, nunca as portas se fecham por completo. Nas janelas acabam ocorrendo saídas, então a cada seis meses precisamos fazer uma reavaliação. Estaremos sempre atentos ao mercado”, destacou o executivo de futebol Klauss Câmara.

prefiro total sigilio da direçao e espero realmente mais 3 reforços

1 volante rafal carioca gregore

1 meia direita sanchez scarpa

1 centroavante top — O unico Imortal (@ImortalUnico) February 8, 2020

De todos os reforços, apenas Caio Henrique, apresentado oficialmente na quarta-feira após defender a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, ainda não fez a sua estreia. Em relação a nomes especulados no começo do ano e que acabaram não sendo contratados, o volante Rafael Carioca, em final de contrato junto ao Tigres, do México, segue no radar tricolor para uma possível (e até provável) investida na metade da temporada. Já Carlos Sánchez, do ​Santos, está completamente descartado, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior. Neste sábado, o Grêmio volta a campo para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em jogo que vale vaga à final do primeiro turno do Estadual.

