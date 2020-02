Grêmio pode ter reforço de peso para final do 1º turno do Gauchão; presença na Libertadores é certa

​O ​Grêmio não sentiu falta dos desfalques no final de semana e, na tarde do último sábado (15), foi até o estádio Beira-Rio e venceu o Internacional por 1×0, com gol de Diego Souza. A vitória diante do maior rival garantiu a equipe na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O adversário será o Caxias, que bateu o Ypiranga pelo mesmo placar e terá a vantagem de jogar a final em casa.

Para o confronto, marcado para sábado (22), às 16h30min (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Tricolor Gaúcho poderá ter um reforço de peso. Liberado pelo departamento médico, Pedro Geromel iniciou trabalhou com a preparação física na última sexta-feira (14), segundo informou o ​repórter Eduardo Gabardo, no site GaúchaZH, de Porto Alegre.

O zagueiro não atua há cerca de um mês, desde que realizou uma artroscopia no joelho direito no dia 23 de janeiro. Com a rápida recuperação, Pedro Geromel depende de boa resposta e evolução durante os treinamentos da semana para poder ser relacionado para a final diante do Caxias. O grande objetivo do Grêmio, no entanto, está voltado para a estreia na Copa Libertadores da América.

No próximo dia 3 de março, o Grêmio visita o América de Cali, na Colômbia, pela 1ª rodada da fase de grupos do torneio sul-americano. De acordo com a previsão do Grêmio, a expectativa é que Geromel esteja totalmente recuperado para o jogo fora de casa. Ainda no departamento médico, o zagueiro argentino Walter Kannemann e o meia Jean Pyerre correm contra o tempo para atuar. Enquanto isso, Paulo Miranda e David Braz vêm dando conta do recado e agradando Renato.