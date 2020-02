Grêmio tem última cartada para definir situação de André; VP atualiza interesse em Rafael Carioca

A diretoria do ​Grêmio, além de buscar reforços para o elenco do técnico Renato Portaluppi, trabalha neste início de 2020 para definir o futuro de jogadores que não fazem parte dos planos. Depois de acertar o empréstimo de alguns jovens que não seriam utilizados, o Tricolor Gaúcho ainda precisa encaminhar a situação do atacante André, que segue sem uma expectativa de estrear na temporada.

O encarregado por tratar do tema é o vice-presidente de futebol Paulo Luz, que assumiu o cargo neste mês de fevereiro. Ainda sem receber propostas, o dirigente revelou a última cartada do Grêmio para decidir de vez o futuro de André. A aposta da alta cúpula, com o andamento das competições no futebol brasileiro, é o ‘desespero‘ de outros clubes do país atrás de reforços.

​“Recebemos muitas sondagens, nada mais. A hora da verdade está chegando para clubes brasileiros. Vai começar a bater o sufoco. Logo alguém estará desesperado atrás de um centroavante. Vai surgir oportunidade“, afirmou Paulo Luz,​ em entrevista à Rádio Grenal, nesta sexta-feira (21). O atacante custou R$ 10 milhões ao Grêmio e tem salário na casa dos R$ 400 mil, com contrato até o final de 2021.

De olho no mercado, o dirigente se manifestou sobre o interesse do Tricolor Gaúcho em Rafael Carioca, que confirmou ter sido procurado pelo clube e tem vínculo com o Tigres, do México, até a metade do ano. Paulo Luz aproveitou para destacar a confiança na evolução do jovem Diego Rosa, de 17 anos, um dos destaques da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira no ano passado.

“(Rafael Carioca) Tem contrato lá (até 30 de junho, segundo o ​Transfermarkt). Deixamos o assunto adormecido. Nesse momento, entendemos que nosso grupo é muito qualificado. Temos alguns meninos subindo. O Diego Rosa é uma joia. Temos que saber o que temos em casa”, completou o dirigente gremista.