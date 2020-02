Grêmio x Esportivo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Um jogo para garantir classificação. Na noite desta segunda-feira, o ​Grêmio volta a campo, diante de seu torcedor, para enfrentar o Esportivo, de Bento Gonçalves, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E o Tricolor tem a missão de vencer para confirmar a última vaga em disputa para a semifinal desta etapa do Estadual. Um triunfo simples já dá, ao menos, o segundo lugar do Grupo B, uma vez que o Caxias, atual primeiro colocado, está com passaporte carimbado para o mata-mata.

Ficha técnica​ ​Grêmio x Esportivo ​Data ​03/02/2020 ​Hora ​20h (horário de Brasília) ​Local ​Arena do Grêmio, em Porto Alegre ​Árbitro ​Daniel Nobre Bins ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Grêmio ​Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Thaciano (Thiago Neves) e Everton; Luciano (Diego Souza). ​Esportivo ​Renan; Vinícius Bovi, Cleiton, Gullithi e Rômulo; Galiardo, Washington e Lucas Hulk; Caprini, Gustavo Sapeka e Marcão.

O Grêmio, com seis pontos no momento, tenta chegar aos nove e lutar pela liderança com o Caxias (atualmente com dez) na última rodada. Para tanto, o técnico Renato Portaluppi pode contar com as estreias de Orejuela, Thiago Neves e Diego Souza. Não se sabe se eles (ou algum deles) iniciará o duelo, mas é bem possível que eles pintem em campo em algum momento. Pelo lado do Esportivo, com a ausência de Juninho Tardelli, que fraturou a perna direita e está fora do Gauchão, a tendência é de que o treinador Carlos Moraes repita a escalação que enfrentou o Brasil de Pelotas no meio da semana passada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​GRÊMIO ESPORTIVO​ ​Goiás 3 x 2 Grêmio (08/12)* ​Ypiranga 2 x 1 Esportivo (16/05)*** ​Pelotas 1 (5) x (4) 1 Grêmio (19/01)** ​Esportivo 1 x 2 Ypiranga (23/05)*** ​Grêmio 0 x 2 Caxias (22/01) ​São José 1 x 1 Esportivo (23/01) ​Brasil-Pel 0 x 1 Grêmio (26/01) ​Esportivo 4 x 3 Aimoré (26/01) ​Grêmio 2 x 1 São José (30/01) ​Brasil-Pel 0 x 0 Esportivo (29/01)

Capital contra a Serra é sempre um duelo esperado. Ainda mais quando o representante do interior, que volta à elite em 2020, também está em busca de classificação.

*Brasileirão 2019

**Recopa Gaúcha

***Divisão de Acesso