Grêmio x Juventude | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Para o ​Grêmio, a partida contra o Juventude poderia ser apenas “mais uma”. Porém, ao perder a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho no último final de semana, entra em campo sabendo que, se quiser chegar à decisão do Estadual, não pode vacilar e precisa conquistar esta etapa da competição. Neste sábado, na abertura do segundo turno, o Tricolor recebe a equipe da Serra tendo, também, que pensar em sua estreia na Libertadores da América, que ocorre na próxima terça-feira diante do América de Cali, na Colômbia.

Ficha técnica​ Grêmio x Juventude​ ​Data 29/02/2020​ ​Hora 11h (horário de Brasília)​ ​Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre​ ​Árbitro ​Anderson Daronco ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Grêmio Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, Geromel e Caio Henrique; Darlan e Thaciano; Pepê, Thiago Neves e Ferreira; Luciano​. ​Juventude ​Marcelo Carné; Samuel Santos, Genílson, Edcarlos e Eltinho; João Paulo, Pedro Ken e Marciel; Lennon, Bruno Alves e Bruno Nunes.

O Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, deverá utilizar uma formação reserva. Porém, a partida não deixa de ter algumas atrações, como as estreias de Orejuela, Caio Henrique e Thiago Neves entre os titulares e, também, o provável retorno de Pedro Geromel à zaga, ele que passou por uma artroscopia no joelho e ainda não jogou em 2020. O Ju, por sua vez, já conta com o atacante Bruno Nunes, contratado na última semana para reforçar o time comandado por Marquinhos Santos. Iago Dias, outra novidade para o setor ofensivo, também está à disposição.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​GRÊMIO JUVENTUDE​ ​Grêmio 2 x 1 São José (30/01) ​Juventude 0 x 0 Novo Hamburgo (29/01) ​Grêmio 5 x 0 Esportivo (03/02) ​Pelotas 3 x 1 Juventude (01/02) ​Aimoré 2 x 1 Grêmio (09/02) ​Coruripe 0 x 0 Juventude (05/02)* ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02) ​Juventude 0 x 0 Ypiranga (08/02) ​Caxias 1 x 0 Grêmio (22/02) ​XV de Piracicaba 1 (7) x (8) 1 Juventude (26/02)*

O Grêmio, em 2020, ainda não conseguiu encontrar o bom futebol. Em sete partidas no Gauchão, perdeu três. Já o Juventude, com apenas uma vitória no Estadual, conseguiu avançar na Copa do Brasil graças a dois empates (e um triunfo nos pênaltis) contra equipes de menor porte. É nítido que, a partir de agora, a cobrança será maior.

*Copa do Brasil