Grupo Indigo abre 240 novas vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

A Indigo, rede de Estacionamentos mais eficiente do mercado, tem objetivo de oferecer aos Clientes Corporativos soluções inteligentes que proporcionam uma experiência cada vez mais integrada, simples e conveniente. A instituição está presente em mais de 750 cidades e 14 países. Atualmente, administra mais de 5,6 mil Estacionamentos.

A Indigo oferece o mais moderno modelo de Operação de Estacionamentos, com o compromisso de preservar o que há de mais importante na nossa Cultura: Conhecimento, Honestidade e Entrega. A empresa é uma das maiores operadoras de Estacionamentos do país, gerindo mais de 200 Estacionamentos em 22 Estados, somando mais de 192 mil vagas e proporcionando mais de 3 mil empregos diretos.

A empresa está disponibilizando vagas de emprego pelo país. “Operamos uma política de recrutamento de acordo com nossa estratégia corporativa e procuramos pessoas que aumentem nosso nível de desempenho e inovação. Estamos comprometidos em promover a igualdade de oportunidades e a diversidade de origens, experiências e carreiras. Desejamos ser uma empresa cada vez mais aberta ao seu ambiente, mais conectada e criativa”, diz.

Inscrições e cargos

Operador de Pátio

Operador de Caixa

Motoqueiro

Operador de Estacionamento

Assistente Administrativo

Operador de Manobras

Assistente de Suprimentos

Manobrista

Assistente de Atendimento

Supervisor de Estacionamento

Capitão Porteiro

Coordenador Operacional

O salário médio varia entre R$1.284 e R$2.300, a depender do cargo. Além dos salários, os funcionários contarão com benefícios (transporte, seguro de vida, alimentação e assistência-médica).

As vagas são destinadas para diversas cidades do país. Os interessados podem cadastrar seu currículo no https://moving-vinci-park.infojobs.com.br/