Guardiola admite que será considerado um fracasso no Manchester City se não ganhar a Champions

​ O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, acredita que será considerado um fracasso no clube, a menos que consiga vencer a ​Liga dos Campeões. O treinador de 49 anos já ganhou cinco troféus desde que chegou ao Etihad Stadium, marcando época na Premier League na campanha 2017/18, alcançando uma pontuação de 100 pontos – mais do que qualquer outro lado na história da competição – embora o Liverpool esteja no caminho para bater essa marca.

Por outro lado, o catalão não passou das quartas de final do torneio continental com o City, sendo eliminado por Mônaco, Liverpool e Tottenham. Uma pedra no sapato, sem dúvidas. E ele sabe disso.

“O ano passado foi extraordinário para nós, porém as pessoas dizem: ‘Mas você não venceu a Liga dos Campeões'”, disse Guardiola, citado pela BBC. “E é por isso que serei julgado, se não vencermos no meu período final aqui, que serei um fracasso. Eu sei disso.”

Em quatro anos em Barcelona, Guardiola venceu a Champions duas vezes. E, se o Manchester City não ganhar o maior prêmio da Europa nesta temporada, ele terá passado mais de uma década sem as mãos no troféu. Apesar disso, Guardiola ainda é respeitado no Bayern de Munique – um clube que aproveitaria a chance de o contratar como treinador de novo se tivesse a chance.

O Manchester City enfrenta o Real Madrid na primeira rodada dos jogos da fase eliminatória da Liga dos Campeões nesta temporada. Mas o time de Pep ainda tem três testes difíceis no país antes de viajar para o Santiago Bernabéu. Os jogos contra West Ham, Leicester City e o Tottenham, que venceu somente 3 dos últimos 9 compromissos em que participou.

“Eles são bem diferentes, mas há semelhanças. As equipes são bastante agressivas”, acrescentou Guardiola, esperando ver elementos de Mauricio Pochettino e José Mourinho no domingo.

“Vi o Tottenham em Southampton e eles estavam vivos. Sofreram um gol de última hora, mas vi a equipe que está lá.”

“Todo treinador tem idéias diferentes, ambos são gerentes incríveis. Mauricio Pochettino esteve lá cinco ou seis anos, enquanto Mourinho esteve lá apenas meses, então todos os treinadores precisam de tempo para fazer com que nossas equipes joguem da maneira que queremos”.- acrescentou.