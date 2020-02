Guarín convida ex-jogador da Inter de Milão para jogar no Vasco e agita cruz-maltinos na web

​O ​Vasco da Gama garantiu a contratação de Germán Cano no início da temporada para que o atacante seja o homem-gol da equipe em 2020. E a estratégia, pelo menos neste início de ano vem dando certo, já que o gringo é o artilheiro da equipe comandada pelo técnico Abel Braga até o presente momento, com 4 gols. Outro motivo de comemoração da torcida foi a renovação de Fredy Guarín.

O meia colombiano, que chegou no meio da temporada de 2019, elevou o nível do time treinado, na época, por Vanderlei Luxemburgo. Entre um ano e outro, algumas pendências precisaram ser acertadas entre as partes para que a renovação acontecesse. E Guarín vai atuando como uma espécie de “dirigente”, pois convidou um antigo colega para defender a camisa do Cruz-Maltino.

Em seu perfil no ​Instagram, o meia postou um story de uma chamada com o lateral-esquerdo Yuto Nagatomo, com quem jogou na Internazionale de Milão-ITA com a seguinte legenda: “hermano ven jogar conmigo con a melhor torcida”, mencionando o perfil do Vasco da Gama e referindo-se aos cruz-maltinos. A imagem viralizou na web, fazendo com que os torcedores comprassem a ideia e pedindo a chegada do atleta à São Januário.

Atualmente, Nagatomo tem 33 anos e defende o Galatasaray, da Turquia. O japonês defendeu a Inter de Milão por oito temporadas, tendo uma carreira muito sólida na Europa. O lateral também participou de três edições de Copa do Mundo com a seleção japonesa (2010, 2014 e 2018), sendo uma das referências técnicas dos asiáticos. O contrato de Nagatomo com o Galatasaray vai até o meio de 2020.