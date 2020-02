Gustagol exalta torcida e dá declaração ‘fora da casinha’ ao comparar Coudet com Tiago Nunes

​Nesta quinta-feira (27), o ​Internacional apresentou Gustavo, que chega por empréstimo até o fim da temporada. O atacante, inclusive, já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e deve ser inscrito nos próximos dias no Campeonato Gaúcho, além da lista definitiva da Libertadores.

No duelo da última quarta-feira (26), Gustagol assistiu no Beira-Rio a classificação da equipe para a fase de grupos da Libertadores ao vencer o Tolima, do Paraguai, por 1 a 0. Na coletiva, o atacante exaltou a torcida e comentou sobre a atmosfera do estádio: “É um calor sensacional, o que a torcida fez, é uma festa muito linda. Nos empurrou ali, os companheiros. Mesmo com um a menos, conseguimos essa classificação. A torcida vai ser muito importante para nós nessa temporada e espero junto com meus companheiros dar muita alegria para ela”, disse.

O jogador ainda comparou o esquema de Coudet com o de Tiago Nunes, apontando semelhanças: “Gosto de ajudar bastante meus companheiros dentro de campo. O Corinthians também nessa temporada está com um esquema parecido com o do Coudet. Agora tá jogando com dois centroavantes, o Love e o Boselli, lado a lado. É no dia a dia de trabalho, se adaptando. Ele (Coudet) vem conversando comigo para me ajudar. Posicionamento, como que gosta que marque”, comentou.

Novidade! O atacante Gustavo está sendo apresentado oficialmente pelo Inter. O jogador recebe as boas-vindas de Alessandro Barcellos, vice-presidente de futebol e Rodrigo Caetano, diretor-executivo de futebol. #VamoInter pic.twitter.com/22ElQBcRgF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 27 de fevereiro de 2020

Por fim, o atleta, que chegou há uma semana, destacou que foi bem recebido no clube e se colocou à disposição: “Meus companheiros me receberam muito bem. Não só eles, mas todo o departamento aqui do Internacional. Tô apto para jogar. Treinei muito aí nesses dias e já estou à disposição do Coudet”, finalizou.

​Foto: Ricardo Duarte/Inter