Gustagol puxa a fila e ‘barca’ pode deixar o Corinthians; Duílio Monteiro confirma saídas

A diretoria do ​Corinthians trabalha para remontar seu planejamento em meio a temporada. Após a eliminação precoce na Copa Libertadores da América, caindo novamente diante do Guaraní do Paraguai ainda na fase pré, uma ‘barca’ pode deixar o clube. A frustração no torneio sul-americano deve acarretar na saída de atletas até então pouco utilizados no elenco alvinegro.

O primeiro jogador a se despedir deve ser Gustagol, centroavante que está na mira do Internacional, por empréstimo. “Pode ser, sim (que saiam mais jogadores). Tiago tem analisado todos. Não quero citar nomes. Temos conversado, ainda é precoce. Pode ser que sim, para que tenhamos um grupo bem ajustado para as competições que vamos ter” afirmou o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

De acordo com o ​site Globoesporte.com, a barca do Timão pode contar até com cinco jogadores. Além do atacante, para o setor ofensivo, o chileno Ángelo Araos não foi inscrito no Campeonato Paulista e deve ficar fora dos planos do técnico Tiago Nunes. Terceira opção na lateral-esquerda, Carlos Augusto ainda não foi utilizado pelo comandante. No miolo de zaga, Marllon, última opção e fora da lista do Estadual, e Léo Santos, ainda se recuperando de lesão e com forte concorrência, também são cotados para sair.

“Não temos mais tantas competições. Estamos vendo se tem alguém que vai ser pouco aproveitado, que possa ser boa a saída para o jogador e para o clube“, completou Duílio Monteiro. A saída da Libertadores antes mesmo da fase de grupos impactou no orçamento do Corinthians. A expectativa do clube era alcançar, ao menos, a fase oitavas de final e arrecadar 4,55 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19,55 milhões) em prêmios.