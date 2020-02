Gustavo Mioto, Marcelo Falcão e Turma do Pagode fazem a festa no SóTocaTop Verão – Bastidores

Ludmilla e Mumuzinho comando o programa musical da Globo.

No “SóTocaTop Verão” deste sábado, dia 15, os apresentadores Ludmilla e Mumuzinho estão muito bem acompanhados. No palco do programa, recebem Pocah, Gustavo Mioto, Marcelo Falcão e Turma do Pagode para uma resenha cheia de música e bate-papo sobre temas atuais, como os perrengues das turnês e o mundo digital, entre outros.

Fenômeno do sertanejo, Gustavo Mioto canta “Com ou Sem Mim”, que tem mais de 52 milhões de visualizações no clipe oficial na internet. A Turma do Pagode se apresenta cantando a música “Muito Cedo”. A voz inconfundível de Marcelo Falcão é um convite para curtir o single “Hoje eu Decidi”.

O funk marca presença no ‘SóTocaTop Verão’ deste sábado ao som do sucesso “Não Sou Obrigada”, da cantora Pocah. “A edição de verão do ‘SóTocaTop’ está linda! O cenário supercolorido tem tudo a ver com o verão, bem alto astral. Adorei o bate-papo com todo mundo, Ludmilla e Mumuzinho estão arrasando no comando do programa. A energia do público estava demais, ficamos todos na mesma vibe. Foi incrível”, afirmou a cantora.

Mumuzinho fecha o encontro musical deste sábado colocando todo mundo para cantar a música “Eu Mereço Ser Feliz”.

Playlist da semana:

· Pocah – “Não Sou Obrigada”

· Gustavo Mioto – “Com ou Sem Mim”

· Marcelo Falcão – “Hoje Eu Decidi”

· Turma do Pagode – “Muito Cedo”

O “SóTocaTop Verão” tem direção artística de Raoni Carneiro e apresentação de Ludmilla e Mumuzinho. O programa vai ao ar aos sábados, na Globo.

Com informações da Comunicação Globo.