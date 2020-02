Haaland é cogitado como possível substituto de Agüero no City; ingleses têm trunfo

Sim, é preciso estar preparado. E o Manchester City trata de fazer isso. Já prevendo, para o futuro, a saída de Sergio Agüero, o clube inglês começa a pensar em possíveis substitutos para o atacante argentino. com exclusividade, o ​90m​in da Inglaterra apurou que Erling Haalland, do Borussia Dortmund, surge como uma possibilidade.

Agüero é o estrangeiro com o maior número de gols na história da Premier League. Aos 31 anos, conquistou a idolatria do torcedor inglês. Assim, por conta dos serviços prestados, o City considera dar a ele total liberdade para buscar novos destinos quando achar que é o momento correto para isso. Diante deste cenário, as façanhas de Haaland já o colocam no centro das atenções. A direção mantém contato com Alf-Inge Haaland, pai e agente do atleta. Como ele trabalhou no clube entre 2000 e 2003, o bom relacionamento pode se tornar um trunfo – ao menos é o que os ingleses esperam.