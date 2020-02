Hair, o reality dos cabelos, será exibido também aos sábados – Bastidores

A atração da Record TV é apresentada por Ana Hickmann.

A partir deste sábado, dia 15/02, “Hair, o Reality dos Cabelos”, apresentado por Ana Hickmann, será exibido a partir das 22h15, logo após os melhores momentos da novela Amor Sem Igual.

O reality que também faz parte do programa Hoje em Dia apresenta dez cabeleireiros, escolhidos a dedo entre milhares de profissionais da beleza, que mostrarão seu talento, criatividade e técnica para conquistar o título de melhor cabeleireiro do país e o prêmio de R$ 30 mil. Eles serão desafiados em diferentes provas e terão que mostrar que realmente são especialistas em cortes e penteados. Quem vai julgar o desempenho de cada um, fio a fio, é o mega cabeleireiro das celebridades Celso Kamura. Ao longo da competição, Kamura traz para o estúdio toda a sua experiência para descobrir novos talentos. A cada semana, os participantes enfrentarão dois desafios que vão testar suas habilidades técnicas e artísticas. Nesta parte, Kamura contará com a ajuda de uma celebridade para julgar qual o melhor penteado.

“Hair” é um formato criado pela BBC e distribuído pela BBC Studios, com produção da Endemol Shine Brasil, com direção de Allê Gonçalves.