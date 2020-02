Herói diante do Náutico, Gatito exalta classificação e dá opinião curiosa sobre Yaya Touré

​A partida da última quarta-feira (19), diante do Náutico, pela Copa do Brasil, marcou Gatito Fernández como o grande nome da decisão ao defender dois pênaltis. No tempo normal, o duelo terminou empatado em 1 a 1 e coube ao goleiro a missão de sair como herói e colocar o ​Botafogo na próxima fase.

No desembarque do clube nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, o arqueiro exaltou a classificação e citou as dificuldades diante da equipe pernambucana: “ Muito feliz de voltar para o Rio de Janeiro com essa classificação. Um jogo muito difícil, em um campo que é complicado, o Náutico é muito forte no estádio deles, mas a gente conseguiu trazer essa vaga que dá continuidade ao pessoal e acredito que isso passa muita confiança para a gente”, disse.

O atleta falou da felicidade nas decisões das cobranças e ressaltou o esforço da equipe no tempo normal: “É muito bom porque consegui ajudar meus companheiros. Eles fizeram um grande esforço durante os 90 minutos, também bateram muito bem os pênaltis e eu ajudei pegando dois. Estou realmente muito feliz com isso”, completou.