Hoje em Dia atinge melhor share de 2020 e conquista minutos de liderança – Audiência da TV

O programa é apresentado por Renata Alves, Cesar Filho, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro.

Nesta terça-feira, dia 11/02, o Hoje em Dia consolidou o segundo lugar isolado em audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exibido das 10h às 11h45, foi comandado por Cesar Filho, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves.

Em São Paulo, o programa marcou 7 pontos de média e 8 pontos de pico. O share fechou com o melhor índice deste ano: 18%. A atração ficou, ainda, 16 minutos na liderança isolada do horário. A terceira colocada (SBT) marcou 6 pontos de média.

No Rio de Janeiro, o matinal conquistou o melhor desempenho do ano em audiência com a combinação de 7 pontos de média e 18% de share. O pico ficou em 8 pontos. A terceira colocada obteve média de 4 pontos, três a menos que a Record TV.

Com informações da assessoria de imprensa da Record TV.