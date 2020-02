Policiais militares faziam ronda ostensivas na manhã desta terça-feira, 04, na parte baixa de Penedo quando foram abordados por uma pessoa em uma motocicleta que fez uma denúncia.

A informação do denunciante é que uma mulher acabará de ser agredida na Orla Ribeirinha, mais precisamente nas proximidades da Prainha. Ao receberem a denúncia, policiais se deslocaram até o local e visualizaram um indivíduo correndo e a suposta vítima chorando.

A guarnição da polícia foi em busca do acusado que tentou fugir, porém foi alcançado na Rua Joaquim Nabuco, também no Centro da cidade. Ao indagar a vítima que possui 29 anos e está grávida, a mesma confirmou as agressões por socos e chutes do seu companheiro de 39 anos, a mesma também informou o desejo de criminalmente contra o mesmo.

Ambos foram levados para 7ª Delegacia Regional de Penedo para os procedimentos legais. O homem, que não teve o nome revelado devido a Lei de Abuso de Autoridade (13.869/2019), irá responder por violência doméstica (Lei Maria da Penha).

Da Redação com informações do 11º BPM