Na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro, moradores do bairro Senhor do Bonfim, popularmente conhecido como Oiteiro, ficaram estarrecidos com a morte de Ademilton Basílio dos Santos, 59 anos, conhecido como ‘Mitinho’.

De acordo com populares, o senhor foi encontrado por seus familiares já sem vida, em sua residência, com uma corda amarrada em seu pescoço ligada a uma madeira suspensa no telhado.

Informações extraoficiais dão conta que a vítima passava por quadro depressivo, provavelmente foi o que culminou na decisão de tirar a própria vida.

Policiais do 11º BPM estiveram no local, isolaram a área e acionaram os técnicos do Instituto de Criminalística. O copo foi encaminhado para o IML de Arapiraca para em seguida ser liberado para sepultamento.

