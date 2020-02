Tentativa de homicídio foi registrada neste domingo na Zona Rural de Penedo

Durante este domingo, 9 de fevereiro, na Zona Rural de Penedo, mais precisamente no Povoado Tabuleiro dos Negros, uma pessoa sofreu tentativa de homicídio. Segundo informações da assessoria do 11º BPM, uma pessoa que não teve identidade revelada, foi socorrida pelo 6º Grupamento de Bombeiro Militar, vítima sofreu duas perfurações nas nádegas e outra nas costas, somando três no total.

O homem foi socorrido e encaminhado para UPA de Penedo. Consciente ele alegou aos policiais que não viu quem fez os disparos, só sentiu o momento em que foi atingido. Após estabilização da saúde, o mesmo foi encaminhado para Unidade do Agreste em Arapiraca onde passou por cirurgia.

A Polícia Militar realizou buscas no entorno do crime, mas ninguém foi encontrado.

Vale salientar que neste final de semana aconteceu evento festivo na comunidade, porém a polícia não informou se tudo isso aconteceu na festa.

Da Redação com informações do 11º BPM