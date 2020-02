Honda e mais: um resumo das negociações que agitaram o último dia da janela

​As cinco principais ligas do Velho Continente viveram, na última sexta-feira (31), o último dia da janela de transferências de inverno. Desta forma, as saídas e chegadas estão fechadas para Alemanha, Espanha, França, Itália e Inglaterra, mas ainda podem acontecer em mercados como Portugal, Turquia e China, por exemplo. Se você não conseguiu acompanhar em detalhes o ‘deadline day’, não se preocupe: a gente resume o que aconteceu de mais importante no último dia da janela estrangeira. Confira:

Novas chegadas à Europa

Alemanha: Emre Can (Borussia Dortmund); Angeliño (RB Leipzig)

Espanha: ​Francisco Trincão (Barcelona), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid)

França: Steven Nzonzi (Rennes)

Inglaterra: Cédric Soares (Arsenal), Odion Ighalo (Manchester United), Bergwijn (Tottenham)

Negociações ‘frustradas’:

Edinson Cavani – especulado no Atlético de Madrid, permaneceu no Paris Saint-Germain;

Olivier Giroud – especulado no Tottenham, permaneceu no Chelsea;

Willian José – especulado no Tottenham, permaneceu na Real Sociedad;

Brasileiros e a Série A

O último dia da janela de transferências de inverno teve muitos brasileiros como protagonistas. Camisa 9 e um dos destaques da Seleção Olímpica, o centroavante Matheus Cunha trocou o RB Leipzig pelo Hertha Berlim, permanecendo na Alemanha. Ainda tivemos outro Matheus, o Fernandes, trocando de camisa: vendido pelo ​Palmeiras ao Barcelona, o volante de 21 anos foi emprestado ao Real Valladolid para adquirir rodagem.

Mas a grande notícia do dia envolvendo o futebol brasileiro foi o ​anúncio do armador Keisuke Honda , de 33 anos, pelo Botafogo. Após grande mobilização da torcida alvinegra nas redes sociais, o meia aceitou a proposta do Glorioso. Ele vestirá a camisa 4 no clube carioca.

Outras movimentações:

João Paulo (volante) – deixou o Botafogo rumo ao Seattle Sounders, da MLS;

Igor (zagueiro) – deixou a SPAL para acertar com a Fiorentina (ITA);

Vitor Gabriel (atacante) – foi negociado pelo Flamengo ao SC Braga, de Portugal;

Matías Viña (lateral) – vendido pelo Nacional, do Uruguai, ​ao Palmeiras;

Camilo (volante) – vendido pela Ponte Preta ao Lyon;