Hora do Faro lança a filha de Tiririca como cantora – Bastidores

Simone & Simaria vão ao palco para conhecer pequenas gêmeas que receberam seus nomes.

No Hora do Faro do próximo domingo, 16/02, o público vai acompanhar mais um episódio do quadro Silêncio Total, desta vez com a participação do MC Kekel. Além disso, o programa contará com as presenças das cantoras Simone & Simaria e o humorista Tiririca.

Silêncio Total com MC Kekel

No quadro deste domingo, um vendedor de doces que faz paródias tentará ganhar o prêmio de R$ 30 mil reais. César Rangel é conhecido como “Cesinha do Xicrete”. Divertido e criativo, o rapaz de 26 anos ficou famoso quando um dos vídeos gravados pela clientela ‘viralizou’ na internet. Esforçado e carismático, César tem o sonho de se tornar garoto-propaganda de uma marca famosa.

O programa convocou o humorista Lucas Veloso para surpreender Cesinha e contar que ele estava no Silêncio Total. No palco, MC Kekel vai tentar enfrentar uma das provas e dar dicas para o participante, além de cantar os seus sucessos.

As gêmeas Simone e Simaria

No domingo, as irmãs Simone e Simaria vão ao programa para conhecerem as pequenas gêmeas que receberam seus nomes. As bebês são filhas de Maria das Graças e Miro, naturais de Ouro Branco, Alagoas. O casal é tão fã da dupla que decidiu fazer essa homenagem às intérpretes de “Regime Fechado”.

Para ajudar a família, que passa por grandes dificuldades financeiras e vive de doações, Faro armará várias surpresas com a ajuda das ”Coleguinhas”, inclusive se disfarçarem de maquiadoras para tentar enganar o casal.

A filha cantora do Tiririca

O Hora do Faro também conta a história de Ery Mariano, a filha mais velha do cantor, político e palhaço Tiririca. Vinda de uma família artística e circense, Ery quer se lançar como cantora, assim como sua avó paterna. Para isso, ela irá receber uma ajuda tanto de Rodrigo Faro, quanto do próprio pai. Mas antes, os dois vão aprontar uma grande brincadeira para Ery, com vários imitadores do palhaço, incluindo o próprio apresentador.

A cantora Márcia Felipe, de quem Ery é uma grande fã, participa da surpresa e ainda canta o sucesso “Quem Me Dera”.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h15. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.