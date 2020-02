Hora H: Santos tem Ituano como ‘último teste’ antes de maratona desafiadora

​Neste sábado (22), o ​Santos visita o Novelli Júnior para encarar o Ituano, partida válida pela sétima rodada do Paulistão 2020. Apesar de ser o líder de sua chave e ter a terceira melhor campanha geral da competição, é consenso entre torcedores, atletas e comissão técnica que a equipe alvinegra ainda vem deixando a desejar no nível de atuações. A hora de buscar um melhor rendimento/performance é neste final de semana, já que as próximas semanas serão bastante desafiadoras para o Peixe.

Como destaca o ​UOL Esportes, o Santos encara o Palmeiras no próximo sábado (29) pela oitava rodada do Paulistão e, a partir deste clássico, emendará uma série de sete partidas em 21 dias (média de um duelo a cada três dias). Além do encontro com o arquirrival alviverde, o Peixe terá seus três primeiros jogos de ​Libertadores – Defensa y Justicia na Argentina, Delfín e Olimpia em casa -, e mais três jogos do Estadual: São Paulo, Mirassol e Santo André.

o Jesualdo precisa evoluir o time e muito já nesse jogo contra o ituano, logo após vem clássico e libertadores e não dá de disputar jogando em tão baixo nível — Papo Santista (@paposantosfc) February 20, 2020

​​Devido ao calendário puxado que aguarda o Peixe, este duelo contra o Ituano é considerado crucial para aperfeiçoar o que vem deixando a desejar e buscar melhor entrosamento. O rival interiorano vive um mau início de temporada, com apenas uma vitória no Paulista.

