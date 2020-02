Hyundai abre novas vagas de emprego no Brasil; confira

A Hyundai Motor Company faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Hyundai Motor Company é uma multinacional sul-coreana de automóveis sediada em Seul, Coreia do Sul, fundada em 29 de dezembro de 1967 por Chung Ju-Yung, que em 1947 já havia fundado a Hyundai Engineering and Construction Company. “Em 1948, começou a construir viaturas – na época tinha um acordo com a empresa norte-americana Ford para produzir carros desta marca apenas para o mercado interno.”

“Hyundai opera a maior fábrica integrada de automóveis do mundo em Ulsan, Coreia do Sul, que tem uma capacidade de produção anual de 1,6 milhões de unidades. A empresa emprega cerca de 75.000 pessoas em todo o mundo. Os veículos da Hyundai são vendidos em 193 países através de cerca de 5.000 concessionárias e salas de exposições.”

A empresa Hyundai disponibiliza vagas de emprego em diversos cargos, confira a baixo:

Cargos disponíveis

Analista de Logística

Analista de Jr de T.I.

Analista de Recrutamento e Seleção

Analista de Dados

Analista de Marketing |digital & CRM

Analista de Desenvolvimento de Rede

Analista Técnico de Qualidade

Analista de Garantia

Analista de Preços

Advogado

Ajudante de Produção – PCD

Instrutor de Treinamento Técnico

Supervisor de Estamparia

Analista de Planejamento de Produto

Pré-requisitos

Ensino médio completo

Ensino superior completo

Inglês e Espanhol avançado

Possuir experiência na área

Pacote Office avançado

Disponibilidade para viagens.

O emprego possui diversos benefícios, porém, há variação destes entre os cargos; confira alguns:

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Café da manhã

Convênio com empresas parceiras

Desconto em produtos

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Refeitório

Seguro de vida

Vale alimentação

Vale-transporte

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/hyundai-brasil