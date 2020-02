O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) – Campus Penedo abriu consulta pública, através de questionário online, para mensurar a aceitabilidade com relação à oferta do curso superior em Química Industrial. A implantação do curso vem sendo tratada por uma comissão formada por docentes da unidade de ensino e o questionário ficará disponível até 5 de março, por meio do link: https://forms.gle/76YzvkLUiv5F3UuG8.

De acordo com a comissão, uma das justificativas para a implantação do curso está no fato de Alagoas ser carente de profissionais com amplo conhecimento técnico-científico de nível superior na área de Química Industrial, o que pode comprometer a expansão desejada do setor Químico no estado. Nesse sentido, a graduação em Química Industrial objetiva formar profissionais que atuem de forma ampla, atendendo as atuais exigências de demanda de pessoas qualificadas para os setores petroquímico, de plástico e sucroalcooleiro de Alagoas. A oferta do curso também leva em conta a infraestrutura, o acervo bibliográfico e o corpo docente e técnico do Ifal Penedo.

Assessoria IFAL Penedo