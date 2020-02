Igor Gomes opina sobre titularidade e exalta elenco do São Paulo ao comparar com a Seleção

O ​São Paulo brilhou ao vencer o Oeste por 4 a 0 no último sábado (22), pelo Campeonato Paulista. Um dos destaques do Tricolor foi Igor Gomes, que é tratado como uma das grandes esperanças para o decorrer do ano. ​O jogador, inclusive, estava servindo a Seleção Brasileira sub-23 no torneio Pré-Olímpico.

Em entrevista coletiva após a vitória pelo estadual, o meia exaltou a titularidade e reforçou o trabalho no Tricolor: “A gente trabalha para isso aqui, fico feliz com a oportunidade que o professor Diniz deu pra mim, acho que eu venho trabalhando bastante, ele soube honrar isso que eu venho fazendo, então agora eu tenho que contribuir para o grupo e mostrar para ele que eu mereço mesmo essa vaga”, disse.

Igor também se destacou no empate com o Corinthians em 0 a 0, entrando no decorrer da partida e sendo bastante elogiado pela torcida. Na mesma entrevista, o atleta de 20 anos de idade destacou a qualidade do elenco e comparou com o grupo da Seleção, afirmando que o estilo de jogo se assemelha.

São Paulo inscreveu Antony, Igor Gomes e Rodrigo Nestor na lista da base do Paulistão. — Fellipe Lucena (@fellucena) 14 de fevereiro de 2020

“Você jogar com jogadores de muita qualidade facilita bastante, o nosso grupo é extremamente qualificado, o que facilita as coisas para a gente. Então o posicionamento, que eu trabalhei na Seleção, é muito parecido com o que a gente tem aqui, então a parte física eu me cuidei lá, cheguei aqui, girei a chavinha, o professor Diniz soube dar um tempo para mim, agora me deu oportunidade e é agarrar com toda força”, finalizou.