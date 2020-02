Imperatriz x Fortaleza | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

No último meio de semana, o Fortaleza disputou o primeiro jogo internacional de sua história: ​revés por 1 a 0 para o Independiente, o ‘Rei de Copas’, pela primeira rodada da Sul-Americana. Apesar da competição continental seguir na cabeça dos torcedores tricolores, é hora do Leão ‘virar a chave’ e voltar a campo pelo regional mais importante de seu calendário, a Copa do Nordeste. Nesta segunda (17), Fortaleza e Imperatriz fecham a quarta rodada do torneio, em partida a ser disputada no Maranhão. Confira a seguir tudo sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Imperatriz x Fortaleza​ ​Motivo: ​4ª rodada da Copa do Nordeste 2020 ​Data: ​17/02/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA) ​Árbitro: ​José Reinaldo Figueiredo da Silva Filho (AL) ​Onde assistir: ​LiveFC

Prováveis escalações

​Provável Imperatriz: ​Waldson; Hudson, Alyson Alves, Renan Dutra e Wesley; Nonato, Adriano, Dos Santos e Breno; Joélson e Lucas Campos. ​Provável Fortaleza: ​Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Derley, Marlon, Nenê Bonilha, Éderson; Edson Cariús e Wellington Paulista.

Buscando recuperação após uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil, o Imperatriz conta com o retorno do zagueiro Alyson Alves, recuperado de um problema no tornozelo. Não há lesionados ou suspensos na equipe maranhense para este compromisso.

Pelo lado do ​Fortaleza, Rogério Ceni deve enviar a campo uma formação bem modificada, recheada de reservas. Apesar de estar atuando em três frentes neste início de 2020, o Leão do Pici não esconde seu foco está na Copa Sul-Americana, primeira competição continental da história do clube. Éderson está recuperado de problema muscular e deve sair jogando.

Últimos cinco jogos

​Imperatriz (MA) Fortaleza (CE)​ ​Maranhão 1 x 0 Imperatriz (25/01) ​Caucaia 0 x 1 Fortaleza (28/01) ​Bahia 2 x 0 Imperatriz (28/01) – CdN ​Fortaleza 1 x 1 Ceará (01/02) – CdN ​Cordino 0 x 1 Imperatriz (02/02) ​Fortaleza 5 x 0 Uniclinic (05/02) ​Sport Recife 2 x 2 Imperatriz (06/02) – CdN ​Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz (08/02) – CdN ​Imperatriz 0 x 0 Vitória (11/02) – CdB ​Independiente 1 x 0 Fortaleza (13/02) – Sula

Com quatro pontos em nove possíveis, o Imperatriz é o atual quinto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste. Uma vitória contra o Fortaleza nesta segunda (17) levaria a equipe do Maranhão à terceira posição, ou seja, dentro da zona de classificação ao mata-mata regional. O Tricolor do Pici, por sua vez, é o segundo colocado do Grupo A com cinco pontos e fechará a rodada na liderança de sua chave caso vença seu duelo. Isso porque o Botafogo-SP, líder, tem oito pontos e já jogou na rodada.